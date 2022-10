Die verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende September auf 140,9 Milliarden Franken nach 172,0 Milliarden per Ende 2021, wie das Zürcher Institut am Mittwoch mitteilte. Der Rückgang sei vor allem auf die negative Marktperformance sowie den Verkauf der spanischen Privatbank A&G zurückzuführen, betont EFG. Der Nettoneugeldzufluss für die ersten neun Monate belief sich auf 2,6 Milliarden Franken, was einem annualisierten Anstieg um 2,0 Prozent entsprach.