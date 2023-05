Im Fernverkehr will die DB nach eigenen Angaben zum Wochenstart den Bahnverkehr schnell wieder hochfahren. Am Sonntagabend könne es zu einzelnen Zugausfällen kommen, teilte der Konzern am Sonntag mit. Am Montag würden rund zwei Drittel der geplanten Fernverkehrszüge fahren, am Dienstag dann wieder alle. Auch im Regionalverkehr der DB wird es regional Einschränkungen und Zugausfälle geben.