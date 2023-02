Neu in die Geschäftsleitung berufen wird per 1. März 2023 ferner Urs Janssen. Seine bisherige Verantwortung als Unternehmensbereichsleiter Ems-Services und Werkplatzleiter in Domat/Ems übernimmt Didier Grichting. Dieser stösst auf das gleiche Datum hin zur Firma.