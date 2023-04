(Ausführliche Fassung) - Der Telekomausrüster Ericsson verschärft angesichts mauer Aussichten seinen Sparkurs. Weil Unternehmenschef Börje Ekholm auch im zweiten Quartal nur mit einer niedrigen operativen Marge rechnet, stockt das Unternehmen sein Sparziel auf, wie es am Dienstag in Stockholm mitteilte. Die Schweden sprachen von einem unruhigen Jahr, das sie 2023 zu bewältigen hätten. Zwar sollte sich das Umfeld im zweiten Halbjahr bessern, doch gegebenenfalls ziehen sich die Probleme auch noch bis in das dritte Quartal. Die Aktie sackte an der Stockholmer Börse nach Handelsbeginn deutlich ab.

18.04.2023 11:12