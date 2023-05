Durch die Vereinbarung sei Evolva nun in der Lage, Vanillin an einen globalen Kunden der Aromen- und Duftstoffindustrie zu liefern, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Evolva erwartet durch diesen Vertrag bis 2026 einen Umsatz von rund 35 Millionen Franken. Dazu wurden mit dem Kunden definierte Mengen zu "sehr wettbewerbsfähigen Preisen" über einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart.