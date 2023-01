Start-ups sind auf Investoren angewiesen, da sie anfangs keine Gewinne schreiben. Grosse Fonds und Konzerne stecken Geld in junge Firmen in der Hoffnung, dass sich deren Ideen durchsetzen. Angesichts steigender Zinsen sowie der Unsicherheit um den Ukraine-Krieg und die Konjunktur sass das Geld bei Investoren aber nicht mehr so locker.