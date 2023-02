Im Dienstleistungszentrum The Circle am Flughafen Zürich sind laut Chef Stefan Feldmann derzeit fast 90 Prozent der Fläche vermietet. Die leerstehenden Flächen würde er gerne an E-Sports-Unternehmen vermieten, eine Virtual-Reality-Erlebniswelt ist geplant.

10.02.2023 06:30