Die Grossbank Credit Suisse bereitet sich darauf vor, in diesem Jahr mehr als 10 Prozent ihrer Mitarbeiter im Investmentbanking in Europa zu entlassen. Die Bank, die kommenden Monat ihren zweiten Jahresverlust in Folge präsentieren wird, verschärft damit laut einem Bericht der "Financial Times" ihren Abbaukurs.

15.01.2023 14:22