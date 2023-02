Der GAM-Grossaktionär Jörg Bantleon hat seinen Anteil am gebeutelten Vermögensverwalter auf unter 3 Prozent reduziert, wie das Unternehmen am Donnerstabend mitteilte. Erst am 10. Oktober 2022 hatte Bantleon die 10-Prozent- und am 26. Januar 2023 die 5-Prozent-Meldeschwelle unterschritten.

09.02.2023 19:28