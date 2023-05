Die Senior Portfoliomanager von GAM unterstützen die Entscheidung des Verwaltungsrats zugunsten des Übernahmeangebots von Liontrust. Das Angebot sei "im besten Interesse der GAM-Kunden", stellten sie am Dienstag gemäss GAM in einem Schreiben an den Verwaltungsrat klar.

23.05.2023 08:55