Die Aktien von Georg Fischer ziehen am Mittwoch in einem leicht festeren Gesamtmarkt überdurchschnittlich an. Sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang, insbesondere aber beim operativen Gewinn vermochte das Unternehmen den Finanzmarkt positiv zu überraschen. Entsprechend wohlwollend fallen denn auch die ersten Kommentare aus.

01.03.2023 09:40