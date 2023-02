Derweil stieg die Kohleproduktion um 6 Prozent auf 110 Millionen Tonnen. Das Plus sei der Übernahme des verbliebenen Anteils von zwei Dritteln an der kolumbianischen Mine Cerrejón im Januar zu verdanken, schrieb Glencore. Auf vergleichbarer Basis wäre die Kohleproduktion um 7 Prozent gesunken, was auf die Überschwemmungen in Australien und die lange Blockade der Mine Cerrejón durch Anwohner zurückzuführen sei.