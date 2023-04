Insgesamt 479'505 Ladepunkte hat die Beobachtungsstelle demnach Ende 2022 in der EU gezählt. Davon befinden sich allein in den Niederlanden gut 116'000 Stück und damit beinahe ein Viertel des gesamten erfassten Bestands in der EU. In Frankreich waren Ende des Jahres gut 92'000 Ladepunkte installiert und in Deutschland rund 84'500 Einheiten.