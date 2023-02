Die Annahmefrist für das insgesamt mit vier Milliarden Euro bewertete Angebot läuft in der Nacht endgültig aus. Derzeit hält Siemens Energy 97,6 Prozent an Gamesa. Die Gamesa-Aktie soll voraussichtlich um den 10. Februar vom Kurszettel der spanischen Börsen verschwinden. Zur Finanzierung plant Energy noch eine Kapitalerhöhung von bis zu 1,5 Milliarden Euro, wie Finanzchefin Maria Ferraro bestätigte. Das Unternehmen hatte bei der Veröffentlichung der Übernahmepläne im vergangenen Jahr angekündigt, bis zu 2,5 Milliarden Euro der Transaktion mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Dabei holte sich Energy im September bereits knapp eine Milliarde durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen herein. Die verbleibende Summe wird über Fremdkapital und vorhandene Barmittel finanziert.