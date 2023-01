Holcim übernimmt eine Fabrik für Glasfasermatten in den USA und baut damit das Dachgeschäft aus. Der Verkäufer des Werks in der Nähe von Hagerstown (Bundesstaat Maryland) sei Maryland Paper, teilte der weltgrösste Baustoffkonzern am Dienstag in einem Communiqué mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

24.01.2023 07:16