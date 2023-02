Infineon strebt dabei eine öffentliche Förderung von rund einer Milliarde Euro im Einklang mit dem Europäischen Chips Act an, der darauf zielt, in der EU bis 2030 einen Anteil an der globalen Halbleiterproduktion von 20 Prozent zu erreichen. Die Gesamtinvestition soll, wie im November angekündigt, bei rund fünf Milliarden Euro liegen. Der Beginn der Bauarbeiten sei im Herbst 2023 vorgesehen, hiess es. Ein Start der Fertigung plant Infineon für den Herbst 2026.