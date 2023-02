(Ausführliche Fassung) - Der Chipkonzern Infineon wird trotz der drohenden Flaute in der Weltwirtschaft und in seiner Branche etwas optimistischer für die laufenden Geschäfte. Zwar bremste die schwache Nachfrage nach Chips für Smartphones, PCs und Rechenzentren, doch bei den Angeboten für die industrielle Stromversorgung und die Autoindustrie sieht Konzernchef Jochen Hanebeck das grosse Plus des Dax-Konzerns aus Neubiberg bei München. Für das zweite Quartal hat sich Infineon überraschend gute Zahlen vorgenommen, und trotz der Eurostärke ist das Management nun auch für das Gesamtjahr einen Tick zuversichtlicher. Die Aktie stieg am Donnerstag deutlich.

02.02.2023 09:13