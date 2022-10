Intel hat seine Erwartungen an den Börsengang seiner Roboterauto-Tochter Mobileye einem Pressebericht zufolge drastisch zusammengestrichen. Der US-Chipkonzern peile nur noch eine Bewertung von unter 20 Milliarden US-Dollar an, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag auf seiner Internetseite unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ursprünglich sei eine Bewertung von 50 Milliarden Dollar erwartet worden. Zudem werde Mobileye weniger Aktien verkaufen als zunächst geplant, hiess es in dem Bericht weiter.

18.10.2022 06:31