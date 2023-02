Die Leerstandsquote in den Renditeliegenschaften der Intershop Holding ist im letzten Jahr unter anderem wegen Sanierungsarbeiten angestiegen. Dank guter Fortschritte bei der Vermietung dürfte sich diese Quote im laufenden Jahr aber wieder senken, sagte Intershop-CEO Cyrill Schneuwly am Dienstag anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen.

28.02.2023 11:29