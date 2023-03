Haus bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bau- und Immobilienbranche mit, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Ferner habe sein Leistungsausweis in der Projektentwicklung und im Assetmanagement den Verwaltungsrat überzeugt. Zuletzt war Haus als Leiter Asset Management bei AXA Investment Managers Schweiz tätig. Dort arbeitete er die letzten rund 15 Jahre in verschiedenen Führungspositionen.