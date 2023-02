Die italienische Industrie hat ihre Produktion im Dezember spürbar ausgeweitet. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. In diesem Ausmass war die Produktion im November gefallen. Im Jahresvergleich stieg die Gesamtproduktion im Dezember um 0,1 Prozent./bgf/jkr/jha/

10.02.2023 10:38