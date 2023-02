Im abgelaufenen Jahr steigerten die Thüringer auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um fast 31 Prozent auf rund 980 Millionen Euro und damit auf mehr als die in Aussicht gestellten 945 bis 960 Millionen Euro. Auch die operative Gewinnmarge von 18,8 Prozent lag über dem Ausblick. An der Börse kam das sehr gut an. Der Aktienkurs schnellte auf plus 5 Prozent nach oben.