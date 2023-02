Am Aktienmarkt wurden die Zahlen am Donnerstag positiv aufgenommen. Die Titel des Vermögensverwalters notierten am Mittag noch knapp 3 Prozent im Plus nachdem sie zeitweise mehr als 5 Prozent gewonnen hatten. Hervorgehoben wurden vor allem die guten Neugeldzuflüsse in den Schlussmonaten 2022.