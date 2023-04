Julius Bär erwartet in den kommenden Jahren starkes Wachstum. Bis 2030 könnte die Bank durchaus ein Volumen von 1000 Milliarden Franken an Kundenvermögen verwalten, das wäre mehr als doppelt so viel wie derzeit, sagte Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher am Donnerstag an der Generalversammlung der Zürcher Vermögensverwaltungsbank.

13.04.2023 11:37