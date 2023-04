Das Geschäftsmodell der Kantonalbanken bewähre sich auch in "stürmischen Zeiten" für den Bankenplatz Schweiz, teilte der Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) am Freitagabend mit. "Das Geschäftsmodell der Kantonalbanken mag für einige als langweilig gelten - es zeichnet sich aber aus durch Sicherheit, Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit", wird Verbandsdirektor Hanspeter Hess in der Mitteilung zitiert.