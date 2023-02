In Polen musste Medmix auf Geheiss der Regierung bekanntlich die Produktion einstellen, da der russische Oligarch Viktor Vekselberg an Medmix beteiligt ist. Beim Reingewinn schlugen die entsprechenden Sonderkosten mit 24 Millionen Franken zu Buche. Dazu kamen 6 Millionen an Kosten für den Ausbau der Produktion ausserhalb Polens.