(Präzisiert, dass sich das Angebot an Kunden der Postfinance richtet und nicht an Partnerbanken) - Die Postfinance will ihrer Bankkundschaft in Zukunft Kryptowährungen anbieten. Dazu kooperiert die Post-Tochter mit der Schweizer Kryptobank Sygnum.

05.04.2023 11:19