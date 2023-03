Muratores Aufgabe wird es sein, neue Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln und die Präsenz von Kühne+Nagel in Westafrika zu erweitern, wie der Logistiker am Freitag mitteilte. Dies widerspiegle auch die kürzlich vom Konzern angekündigte Roadmap 2026, im Rahmen derer der Fussabdruck in Wachstumsregionen vergrössert werden soll.