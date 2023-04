Beim Tierfutter verzeichnete der Konzern von Januar und März 2023 zweistellige Wachstumsraten, ebenso bei den Süsswaren, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Quartalsbericht hervorgeht. Bei den pulverisierten und flüssigen Getränken, zu denen etwa die Kaffee-Marken Nescafé, Nespresso oder Starbucks gehören, gab es ein Plus von 8,3 Prozent. Aber auch alle anderen Produktkategorien wuchsen, sodass Nestlé insgesamt ein organisches Plus von 9,3 Prozent erreichte.