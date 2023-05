Am Ende resultierte in der Rechnung des letzten Jahres von Leclanché ein Nettoverlust in Höhe von 85,6 Millionen Franken nach einem Verlust im Jahr zuvor von 80,0 Millionen, wie es in einer Mitteilung heisst. Gemäss den Anfang Mai noch nicht geprüften Zahlen war man bei Leclanché von einem Reinverlust von 87,0 Millionen ausgegangen.