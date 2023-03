Der Derivate-Spezialist Leonteq kann kein Kapitalband in seine Statuten aufnehmen. Ein entsprechender Antrag erhielt an der Generalversammlung am Donnerstag nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit, wie das Finanzunternehmen am gleichen Abend mitteilte. Alle anderen Anträge des Verwaltungsrats wurden gutgeheissen.

30.03.2023 20:35