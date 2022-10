Die Derivate-Spezialistin Leonteq verwahrt sich in einem Statement erneut gegen die zu Wochenbeginn von der "Financial Times" erhobenen Vorwürfe. Die Wirtschaftszeitung hatte unter Berufung auf Whistleblower berichtet, Leonteq habe möglicherweise Geldwäscherei und Steuerhinterziehung zugelassen. Leonteq weist die Vorwürfe am Mittwoch erneut "entschieden" zurück.

12.10.2022 07:48