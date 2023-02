Dass Lindt sich aus dem russischen Markt zurückzieht, heisst allerdings nicht, dass die Russen auf Lindt-Schokolade verzichten müssen. Laut Medienberichten ist es weiterhin möglich, an Lindt-Schoggi zu kommen. Denn in Russland sind sogenannte Parallel-Importe erlaubt. Die Lindt-Produkte können also aus anderen Ländern importiert werden von Zwischenhändlern, über die Lindt keine Kontrolle hat.