(Durchgehend neu und ergänzt um mehr Details) - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) will nach der Übernahme der Bank Linth ihre Aktivitäten am Schweizer Markt ausbauen. Künftig werden alle zur Gruppe gehörenden Gesellschaften allerdings unter der gemeinsamen Marke "LLB" am Markt auftreten.

02.05.2023 21:30