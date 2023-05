Entwicklungsprojekte von heute sind bei Lonza aber die möglichen Umsatztreiber von morgen. Das heisst, es würden weniger Projekte bei den Kunden in Phase II und III übergehen. Ruffieux wiegelt ab: "Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist gering." Denn die Phasen geringerer Finanzierungstätigkeit hätten in der Vergangenheit jeweils nur sechs bis achtzehn Monate gedauert.