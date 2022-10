Man sei mit der Flugsicherung in Gesprächen zur Steuerung des Luftraums im kommenden Jahr, berichtete Spohr. Die Lotsen müssten in Europa effizienter und grenzübergreifend eingesetzt werden. Er kritisierte den nach wir vor uneinheitlichen Luftraum Europas und die fehlende Zusammenarbeit der nationalen Flugsicherungsorganisationen. Wegen ineffizienter Routen werde in Europa immer noch rund 10 Prozent mehr Treibstoff verflogen als technisch notwendig. "Ein einheitlicher europäischer Luftraum ist die grösste Einzelmassnahme zur CO2-Reduktion, die seit Jahrzehnten in Europa nicht umgesetzt wird."/ceb/DP/zb