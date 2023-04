Lufthansa-Langstreckenpassagiere sollen es bequemer haben: Die Fluggesellschaft will in den kommenden Jahre 27'000 neue Sitze in ihre Maschinen einbauen lassen. Das sagte Lufthansa Airlines-Chef Jens Ritter am Mittwochabend in München. Die neuen Sitze sind Teil eines "Allegris" genannten Programms, mit dem die Lufthansa das Fliegen für Passagiere angenehmer machen will.

27.04.2023 11:01