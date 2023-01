Im Schlussquartal des vergangenen Jahres konnte sich Mercedes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Die Auslieferungen nahmen um 17 Prozent auf 540 800 Autos zu. Besonders stark stiegen die Verkäufe in Deutschland mit einem Plus von 23 Prozent. Auch in China legten die Stuttgarter um 13 Prozent zu. Bei den besonders teuren und lukrativen Top-Modellen wie etwa Maybach, S-Klasse und AMG-Sportwagen erzielte Mercedes ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahresquartal. Konzernchef Ola Källenius will mit einem verstärkten Fokus auf Luxusautos die Rendite langfristig hochhalten.