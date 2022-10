US-Amerikaner profitieren derzeit von der Stärke des Dollar im Verhältnis zum Euro. Dies macht Einkäufe in der Eurozone für sie billiger. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse sprang der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf fast 19,8 Milliarden Euro nach oben, wie das Unternehmen mit Marken wie Louis Vuitton, Hublot und Givenchy am Dienstagabend in Paris mitteilte. Damit übertraf LVMH die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. Zudem habe der Konzern von Preiserhöhungen, etwa für seine Koffer der Marke Rimowa, profitiert, kommentierte ein Branchenbeobachter.