Schlieren (awp) - Das Biotechunternehmen Molecular Partners will am diesjährigen Krebskongress Asco weitere positive Daten zu seinem Kanditen MP0317 vorlegen. Dabei sei der Kandidat bei Patienten mit soliden Tumoren getestet worden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Freitag mit.

26.05.2023 06:48