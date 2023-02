In diesem Jahr dürfte das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien auch die Munich Re eine Menge Geld kosten. Finanzvorstand Christoph Jurecka beklagte die vielen Toten und die Zerstörung in den betroffenen Ländern. Für genauere Aussagen zu den versicherten Schäden sei es noch zu früh. Die Belastung für die Munich Re dürfte nach seiner Einschätzung in der Grössenordnung eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrags liegen.