Im Fall der mit E.Coli-Bakterien verseuchten Pizzas der Nestlé-Tochter Buitoni in Frankreich wird das Gericht in Nanterre im Mai eine Klage auf Entschädigung in Höhe von 250 Millionen Euro gegen den Nestlé-Konzern prüfen. Der Westschweizer Nahrungsmittel-Hersteller war im vergangenen September von 55 Opfern in diesem Fall wegen "grober Fahrlässigkeit" verklagt worden.

07.02.2023 21:24