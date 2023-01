Dabei sei an sich nur ein Medikament tatsächlich zur Behandlung von behandlungsresistenter Schizophrenie zugelassen, nämlich Clozapin, das bereits seit etwa 30 Jahren auf dem Markt sei, so Weber weiter. "Bei den anderen Medikamenten handelt es sich um so genannte 'Off-Lable'-Therapien, bei denen Patienten mit Mitteln behandelt werden, die an sich für andere Krankheiten zugelassen wurden."