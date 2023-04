Der chinesische Novartis-Partner Beigene hat mit dem Kandidaten Tislelizumab in der Behandlung von Magenkrebs Studienerfolge vorzuweisen. In der Rationale 305-Studie sei der zur Überlebensrate gesetzte primäre Endpunkt mit Tislelizumab erreicht worden, teilte Beigene am Donnerstag mit.

20.04.2023 21:00