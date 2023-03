Novartis hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag auf Zulassung einer Produktionsanlage in Millburn im US-Bundesstaat New Jersey zur kommerziellen Produktion von Pluvicto für US-Patienten eingereicht. Ausserdem sei eine beschleunigte Prüfung durch die Behörde beantragt worden, teilte Novartis am Donnerstagabend mit.

02.03.2023 19:04