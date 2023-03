(Ausführliche Fassung) - Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba will sich umstrukturieren. Insgesamt sind sechs Geschäftsbereiche geplant sowie weitere Beteiligungen. Der Schritt sehe Einheiten für Online-Handel, Medien und Cloud vor, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit würde das 220-Milliarden-Dollar-Imperium zu einer Tech-Holding, was selten ist in China. Jeder Bereich soll demnach die Möglichkeit haben, Fremdkapital aufzunehmen und einen Börsengang anzustreben. Lediglich das lokale Einzelhandelsgeschäft werde eine hundertprozentige Unternehmenstochter bleiben. Die in den USA gelisteten Aktien legten im frühen Handel um mehr als zehn Prozent zu.

28.03.2023 16:07