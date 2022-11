Für nächstes Jahr habe man "schon einige Standorte gesichert", so Pfister. Auch wenn heute ein grosser Teil des Umsatzes mit abgeholten Büchern gemacht werde, glaubt sie an das Konzept der Filialen: So könne man sich beim Abholen bestellter Bücher auch gleich noch inspirieren lassen vom Sortiment im Laden.