Bei Partners Group geben die verwalteten Vermögen sowie die Höhe der Veräusserungen auch bereits Hinweise auf das finanzielle Ergebnis, welches Partners Group am 21. März präsentieren will. Ausschlaggebend ist, wie hoch der Anteil performanceabhängiger Einnahmen ausfällt, welche eben an den Veräusserungen gekoppelt sind, versus den fixen Verwaltungsgebühren. Klar ist bereits, dass dieser Anteil tiefer als üblicherweise ausgefallen sein muss.