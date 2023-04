Am Frankfurter Flughafen hat der Passagierverkehr mit dem Beginn der Osterreisezeit trotz eines eintägigen Streiks deutlich angezogen. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im März an Deutschlands grösstem Luftfahrt-Drehkreuz knapp 4,3 Millionen Passagiere und damit gut 860 000 mehr als im Februar, wie er am Montag in Frankfurt mitteilte.

17.04.2023 07:26