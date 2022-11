Insgesamt investiere Perrigo 170 Millionen Dollar in den Ausbau seiner Säuglingsnahrungs-Produktion in den USA, heisst es in der Mitteilung. In dieser Summe sei auch eine Investition von 60 Millionen Dollar für die Erweiterung der Produktionskapazität des Werks enthalten. Damit solle die jährliche Herstellungskapazität von heute 29 Millionen Pfund auf rund 36 Millionen Pfund erweitert werden. Zusätzlich investiere Perrigo jährlich rund 20 Millionen Dollar in seine Säuglingsnahrungsanlagen in Vermont und Ohio.